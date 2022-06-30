أمازون تقترب من الحصول على حق بث بطولات كرة القدم الأوروبية الكبرى في بريطانيا

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية (أمازون دوت كوم) اقتربت من الحصول على حق بث أهم بطولة أوروبية لكرة القدم في بريطانيا لأول مرة، في إطار تحركات المجموعة الأمريكية نحو التوسع في بث الأحداث الرياضية الكبرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أمازون الموجود مقرها في الولايات المتحدة، واحدة من عدة مجموعات إعلامية ومنها بي.تي سبورت، تسعى إلى الوصول لاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن حقوق البث الإعلامي. وستتقاسم المجموعات الإعلامية حقوق بث بطولة دوري الأبطال لكرة القدم في أوروبا بالإضافة إلى الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن قيمة العقد الجديد الذي يمتد 3 سنوات قد تزيد بنسبة 20% تقريبا عن العقد السابق، حيث ستصل إلى حوالي 7ر1 مليار يورو، في حين كانت تقديرات شركة إندريس أنالاسيز 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار).

وقالت بلومبرج إن الاتفاق إشارة جديدة إلى أن أمازون مازالت مستعدة لتقديم عروض للفوز بحقوق بث بعض أغلى البطولات الرياضية بهدف زيادة الطلب على خدمة البث المباشر التابعة لها "برايم فيديو"، بعد انسحابها مؤخرا من المنافسة الضارية على الفوز بحقوق بث الدوري الهندي الممتاز للكراكيت. وتبث أمازون حاليا مباريات دوري كرة القدم الإنجليزي والدوري الفرنسي.