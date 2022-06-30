الإمارات: الانتهاء من مشروع تجديد المدرج الشمالي بمطار دبي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، الانتهاء من مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي "مع تحقيق نجاح كبير في تنفيذ العمليات وإعادة فتح المدرج المزدوج بحسب المخطط الموضوع".

وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، أن "العمل عاد رسميا بالمدرج الشمالي لاستقبال الرحلات بشكل كامل استعداداً لاستيعاب حركة الركاب المزدحمة خلال فترة الصيف".

وأضافت "يأتي ذلك في ظل المؤشرات القوية التي حققها مطار دبي الدولي منذ بداية العام الجاري مع استقبال أكثر من 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول، ليأتي الانتهاء من تجديد المدرج في الوقت المناسب لاستيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الركاب تزامنا مع موسم العطلات الصيفية واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن هناك بعض المراحل في المشروع تم إنجازها وتسليمها قبل الموعد المحدد ما ساهم في تسريع وتيرة الاستعدادات لإعادة افتتاح المدرج والعمل بالمدرج المزدوج في أكثر المطارات ازدحاما في العالم بحسب المخطط الزمني المحدد.

وأنجز أكثر من 400 مهندس ميداني و3800 عامل المشروع، الذي شمل إعادة تقوية وتسطيح أرض الممر المركزي للمدرج والذي يبلغ طوله 4500 متر وتقوية وتوسيع الممرات المجاورة بالإضافة إلى استبدال أكثر من 4230 وحدة من مصابيح الإضاءة في المدرج واستخدام تقنيات تكنولوجية لأجهزة استشعار الملاحة الجوية ومعدات الأرصاد الجوية.