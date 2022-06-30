تعاونيات الإسكان تطرح قطع أراضي متميزة في 7 مدن جديدة

أعلن اللواء حسام الدين رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراضي متميزة في 7 مدن جديدة، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن المشروعات المطروح بها قطع الأراضي هي: (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة ٦ أكتوبر - التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر - ١٠٣ عمارات بمدينة ٦ أكتوبر - لؤلؤة المنيا الجديدة - لؤلؤة أسيوط الجديدة - لؤلؤة سوهاج الجديدة).

وأضاف رزق أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين، الأول من أغسطس في الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة (٣ شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر).

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة سيشمل قطعة أرض مول تجاري بمسطح ٧٩٤١ م٢، بينما يحتوي الطرح بمشروع لؤلؤة ٦ أكتوبر على ٢ مول تجاري أرض خدمات بمسطح ٢٠٠٠ م٢ لكل مول، وقطعة أرض مستشفى بمساحة ١٠٠٠٠م٢، وقطعة أرض مدرسة دولية بمسطح ١٠٠٠٠ م٢.

ولفت الدكتور حسام رزق إلى أن مشروع التوسعات الشمالية يتضمن مول تجاري A هيكل خرساني كامل بمسطح ٣٣٣٦ م٢، في حين أن مشروع ١٠٣ عمارات يشتمل على قطعة أرض مركز خدمات اجتماعي ترفيهي بمسطح ٢٦٣٧ م٢، كما يشمل مشروع لؤلؤة المنيا الجديدة، قطعة أرض مستشفى بمسطح ٧٦٣٤.٥ م٢، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح ٨٤٧١.٨ م٢، وقطعة أرض تجاري إداري بمسطح ١٣٧٨٩.٣ م٢، وقطعة أرض تجاري بمسطح ١٥٧٣ م٢، وقطعة أرض إداري بمسطح ٧٦٣٤.٥ م٢.

ونوه رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأن مشروع لؤلؤة أسيوط الجديدة يحتوي على قطعة أرض مركز طبي بمسطح ٣٨١٧ م٢، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح ٤٩٨٦ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري إداري بمسطح ٤٩٨٨.٥ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري بمسطح ١٠١٥.٨ م٢، وقطعة أرض مركز إداري بمسطح ٩٩٩ م٢.

كما أشار إلى مشروع لؤلؤة سوهاج الجديدة الذي يتضمن قطعة أرض مركز تجاري قطعة ١ بمسطح ٣٣٩٤.٨ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة ٢ بمسطح ١٤٧٣ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة ٤ بمسطح ١٣٥٤.٣ م٢، وقطعة أرض مركز طبي قطعة ٣ بمسطح ١٦١٤.٤ م٢.

وأوضح الدكتور حسام رزق أن تأمين دخول المزاد لمدرسة خاصة بمشروع لؤلؤة ٦ أكتوبر مليوني جنيه، وللمستشفى مليوني جنيه، ول ٢ مول تجاري مليون جنيه للمول، ولمول تجاري A1 بالتوسعات الشمالية مليون جنيه، ولمركز اجتماعي وترفيهي بمشروع ١٠٣ عمارات نصف مليون جنيه، ولقطع الأراضي بمدن لؤلؤة المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة مليون جنيه.