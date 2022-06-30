قناة الكاس: بن شرقي سينضم لناد قطري خلال أيام

كشفت قناة الكأس القطرية على أن المغربي أشرف بن شرقي جناح نادي الزمالك، سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة من أجل التوقيع مع أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغردت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" اللاعب المغربي أشرف بن شرقي يقترب من اللعب في دورينا ويصل الدوحة خلال أيام لحسم التعاقد".

وشارك بن شرقي مع الزمالك في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة اهداف لهدفين ونجح بن شرقي في صناعة هدف في المباراة.

ويحق لبن شرقي التوقيع لأي نادي بشكل مجاني عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عدم التجديد لبن شرقي بناءا على رغبة اللاعب.