أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 1. 10% في الربع الأول من 2022، بتراجع قدره 9. 0% مقارنة بالربع الرابع من 2021، وبانخفاض قدره 6. 1% عن الربع الأول من 2021.

وذكرت هيئة الإحصاء، على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين انخفض بمقدار 9. 0% إلى 6% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الرابع من 2021، وبانخفاض مقداره 5. 0% عن الربع الأول من 2021.

وذكرت الهيئة، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين انخفض بمقدار 4. 1% إلى 1. 50%.

كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 7. 0% مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، ليصل إلى 1. 45% .