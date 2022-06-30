 انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 1. 10% في الربع الأول من 2022 - بوابة الشروق
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انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 1. 10% في الربع الأول من 2022

د ب أ
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 10:36 ص

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 1. 10% في الربع الأول من 2022، بتراجع قدره 9. 0% مقارنة بالربع الرابع من 2021، وبانخفاض قدره 6. 1% عن الربع الأول من 2021.

وذكرت هيئة الإحصاء، على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين انخفض بمقدار 9. 0% إلى 6% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الرابع من 2021، وبانخفاض مقداره 5. 0% عن الربع الأول من 2021.

وذكرت الهيئة، أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين انخفض بمقدار 4. 1% إلى 1. 50%.

كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 7. 0% مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، ليصل إلى 1. 45% .


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