لاعبو الإسماعيلي يتعاهدون على التتويج ببطولة كأس الرابطة

تعاهد لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، على استعادة روح البطولات الغائبة عن جدران النادى منذ سنوات طويلة من خلال التتويج ببطولة كأس الرابطة.

حيث يخوض الفريق مواجهة قوية أمام غزل المحلة يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس الرابطة، كما وعد مسوؤلو النادى اللاعبين بصرف مستحقات فورية في حال التتويج باللقب والعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج وإسعاد الجماهير المتعطشة للبطولات.

وفي إطار استعدادات الفريق لمواجهة «الفلاحين»، تغلب على منتخب الدرجة الثالثة في مواجهة ودية بستة أهداف، سجل أهداف الدراويش محمد عبدالسميع وخالد النبريصي بهدفين لكل منهما، بالإضافة إلى حسن صابر وحسن ياسين.

فيما يغيب أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق عن مواجهة الاسماعيلي وسموحة في بطولة الدورى الممتاز بسبب الإيقاف بعد أن حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة غزل المحلة التي أقيمت في الدورى يوم الثلاثاء الماضي.