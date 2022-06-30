قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم دعما نقديا فوريا لنحو نصف مليون مسن بتكلفة 2.7 مليار جنيه.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، مساء الأربعاء، ملف المعاشات أحد الملفات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلها فورا لا سيما أزمة العلاوات الخمسة التي طالما كانت محل خلاف بين صاحب المعاش والهيئة القومية للتأمين.



وأوضحت أنه تم فصل التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة، إذ كانت وزارة المالية مثقلة بدعم التأمينات بشكل سنوي بما كان يعيق تمويل مشروعات أخرى.



وأشارت إلى أنه تم فض هذه التشابكات وجعْل الهيئة اقتصادية مستقلة، ما أسهم في زيادة المعاشاة وحدوث طفرة كبيرة في هذا القطاع.