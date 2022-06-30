تحل اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، التي أولت اهتماماً كبيرًا بالفقراء والمهمشين، وظهر ذلك في توجهات الحكومة المصرية والمبادرات الرئاسية التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتستهدف جميع الفئات، والتي تعرضها "الشروق" في السطور التالية.

• حياة كريمة

مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وصل عدد المستفيدين من المبادرة لما يقرب من 4.5 مليون مواطن، وتسببت فى انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14%، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد.

• تكافل وكرامة

تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ويغطي ما يقرب من 4 ملايين أسرة، أى ما يقارب 14 مليون مواطن.

• مبادرة سكن كريم

قامت الحكومة عام 2017 بإطلاق برنامج "سكن كريم" بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، إذ يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من بناء أسقف المنازل، وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب للمناطق ذات الحاجة.

• أطفال بلا مأوى

يستهدف تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال بلا مأوى ودمجهم في المجتمع، ويمتد النطاق الجغرافي له إلى المحافظات الـ10 الأعلى كثافة من حيث معدلات الأطفال بلا مأوى، وفقًا لنتيجة مسح تم إجراؤه عام 2014.

هذه المحافظات هي (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - المنوفية - الشرقية - السويس - بني سويف - المنيا - أسيوط)، وسيمتد عمل البرنامج في 4 محافظات أخرى هي (الإسماعيلية - بورسعيد - الغربية - الفيوم)، ويستهدف 12 ألفا و772 طفلا.

• مشروع تطوير الريف المصري

وجه الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل لجميع قرى الريف المصري بإجمالي 4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعا؛ من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصري، في 25 محافظة.

بدأت المرحلة الأولى بتطوير 1500 قرية وتوابعها في نحو 51 مركزًا، ليشمل تطوير كل جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية. ويتم تنفيذ هذا المشروع على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

• مبادرة "مصر بكم أجمل"

أطلقتها وزارة القوى العاملة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، حيث تستهدف المرحلة الأولى 6 محافظات هي: (الشرقية، والدقهلية، والإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان)، وتم خلال عام 2019 تدريب نحو 950 متدربا، منهم 110 شباب و340 فتاة من ذوي الهمم، وتم توفير 148 فرصة عمل، و342 فكرة مشروع لريادة الأعمال.