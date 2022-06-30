شي يزور هونج كونج بمناسبة مرور 25 عاما على عودة المدينة للصين

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وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى هونج كونج عشية الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين على إعادة بريطانيا المستعمرة السابقة إلى الصين في 1997.

وفي أول زيارة خارج البر الرئيسي الصيني خلال عامين جراء الجائحة، توجه الرئيس الصيني وعقيلته بينج ليوان إلى هونج كونج بقطار فائق السرعة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوصف هونج كونج بأنها منطقة إدارية خاصة بموجب الاتفاق الذي كان من المفترض أن يمنح المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة درجة واسعة من الحكم الذاتي لخمسين عاما بعد تسليم بريطانيا المدينة. ولكن تم حكمها لفترة طويلة وفقا لمبدأ دولة واحدة ونظامان.

غير أنه في 2020 أدخلت بكين قانون أمن وطني جديدا مثيرا للجدل، يضع حدا للتظاهرات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أنه من المقرر أن يلتقي شي ممثلين اقتصاديين وسياسيين محليين اليوم الخميس.

وبعد زيارة لمدينة أبحاث علمية، سوف يحضر شي حفل عشاء رسمي مع كاري لام الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها لهونج كونج.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الصيني غدا الجمعة الاحتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين فيما سوف يتم تنصيب وزير الأمن السابق المتشدد جون لي خلفا لكاري لام في هذا اليوم.