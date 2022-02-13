وزير الخارجية الباكستاني يتوجه إلى اليابان غدا لإحياء العلاقات الثنائية

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يتوجه وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري غدا السبت إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام في الفترة من 1 إلى 4 يوليو، بدعوة من الحكومة اليابانية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " للأنباء اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تشير زيارة وزير الخارجية إلى إحياء الاتصالات على مستوى القيادة مع اليابان بعد فترة توقف كبير".

وسيجري بيلاوال خلال الزيارة، محادثات على مستوى وفدي البلدين مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي.

كما سوف يلتقي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ويعقد اجتماعا مع مستشار الأمن القومي الياباني تاكيو أكيبا.

وسيلقي وزير الخارجية كلمة في معهد بنك التنمية الآسيوي، وهو مركز أبحاث شهير في اليابان.

ومن المتوقع أيضا أن يتواصل مع كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين الذين يمثلون دور الأعمال البارزة والكيانات المتصلة بسفر القوى العاملة الباكستانية إلى اليابان.

وتتمتع باكستان واليابان بعلاقة طويلة الأمد تم اختبارها عبر الزمن وتتسم بالدفء والود ووحدة وجهات النظر بشأن العديد من القضايا.