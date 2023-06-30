قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مراكز الشباب استقبلت على مدار اليومين الماضيين من مبادرة "العيد أحلى"، تحت شعار "الفرحة والبهجة"، ما يقرب من 89 ألف مواطن لقضاء إجازة عيد الأضحى في أجواء كرنفالية مبهجة، وضعت لها مديرية الشباب والرياضة خطة برامجية بكل الهيئات الشبابية ومراكز شباب حياة كريمة، مضيفاً أن المبادرة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وفي إطار متصل، استقبلت 26 ساحة مركز شباب وناديا رياضيا بالمحافظة ما يقرب من 50 ألف مصلي، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وتستمر مراكز شباب كفر الشيخ في تقديم خدماتها المتنوعة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ، بمتابعة مديري الإدارات الفرعية، لتقدم كل خدماتها للمواطنين بالمجان، وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة.

كما أشار إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب أفراد الأسرة كافة.