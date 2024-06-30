 تركيا.. إجلاء جزئي للسكان ببعض المناطق بسبب حرائق الغابات - بوابة الشروق
الأحد 30 يونيو 2024 3:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تركيا.. إجلاء جزئي للسكان ببعض المناطق بسبب حرائق الغابات


نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 2:41 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 2:41 م

اندلعت حرائق جديدة في غابات منطقتي مندريس وتشيشمي بولاية إزمير غربي تركيا، تزامنا مع حرائق اندلعت في الساعات الماضية في منطقة لالاباشا في أدرنة وغابات منطقة إيزين في ولاية تشاناكالي غربي تركيا، فيما اندلعت حرائق في منطقة أونيكيشوبات في كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وبحسب ما أوردته فضائية «الشرق» للأخبار، اليوم الأحد، تكافح فرق الإنقاذ في السيطرة على الحرائق، فيما أكدت وسائل إعلام تركية، إخلاء بعض المنازل في منطقة جامونو الريفية في إزمير كإجراء احترازي.

وعلى الرغم من إعلان وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، السيطرة على حرائق الغابات في مناطق سلجوق ومندريس وسوسورلوك في ولاية إزمير، إلا أن حرائق جديدة اندلعت مع ارتفاع درجات الحرارة، ورياح متوسطة إلى شديدة السرعة ساهمت في انتقال النيران إلى مواقع جديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك