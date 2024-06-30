مقررة أممية تستغرب: لماذا لم تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي؟

أعربت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، عن استغرابها من عدم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي وصفته بـ«العقل المدبر للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين».

جاء ذلك تعليقًا على مصادقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" على خطة سموتريتش التي تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت المقررة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: «رغم الضغط السياسي الكبير على المحكمة الجنائية الدولية، فأنا لا أفهم حقًا لماذا لم يطلب المدعي العام للمحكمة حتى الآن إصدار مذكرة اعتقال بحق هذا الرجل (سموتريتش)، الذي يعد العقل المدبر الرئيسي لسياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين».

وكانت مصر قد أدانت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، معتبرة أنه استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

واستنكرت مصر بشدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، والذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم.