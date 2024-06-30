رياح قوية وأمطار غزيرة تتسبب في إلغاء عدة رحلات جوية بكوريا الجنوبية

خلفت رياح قوية وأمطار غزيرة، أضرارا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، كما أدت إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم، أنه تم إصدار تحذير من الرياح القوية في معظم المناطق في جميع أنحاء البلاد، حيث هطلت أمطار تصل إلى 30 ملم في الساعة في جزيرة جيجو ومنطقتي جولا وغيونغسانغ.

وإثر سوء الأحوال الجوية على عمليات الطائرات وسفن الركاب، والوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية.

وفي مطار جزيرة جيجو، تم إلغاء 18 رحلة جوية محلية وتعليق 13 رحلة جوية محلية ودولية في الساعة العاشرة صباحا.

وفي إقليم جنوب جولا، تم تعليق عمليات 41 سفينة على 32 طريقا في اليوم السابق، وتم إلغاء وتأخير الرحلات الجوية على 3 مسارات في مطار يوسو.

ومع استمرار هبوب الرياح القوية في جميع أنحاء البلاد، وقعت العديد من حالات انقطاع التيار الكهربائي أيضا.