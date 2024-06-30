انهيار أرضي يؤدي لفقدان عدد من الأشخاص في سويسرا

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فٌقد عدد من الأشخاص عقب وقوع انهيار أرضي في كانتون تيسينو بجنوب سويسرا.

وقالت الشرطة صباح اليوم الأحد إن عاصفة رعدية عنيفة ضربت وادي ماجيا خلال الليل. وأضافت أن الانهيار وقع في منطقة فونتانا.

وعرقل الطقس السيئ البحث عن المفقودين في فونتانا. ولم يتسن الوصول للكثير من الأودية الجانبية برا.

كما تضرر شبكات الاتصالات والكهرباء في المنطقة الأكثر تضررا.

وهطلت أمطار بلغ منسوبها نحو 200 مليميتر مطلع الأسبوع، بحسب هيئة الارصاد. وأضافت أن مياه الشرب في المنطقة تلوثت نتيجة للعاصفة.

وفي منطقة فالايس بالقرب من تيسينو، فاض نهر رون على ضفتيه في عدة أماكن بعد عواصف رعدية قوية منذ أمس السبت.