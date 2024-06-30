عبدالمجيد محمود: وصول الإخوان للحكم أظهر نواياهم والجماعة خططت لاقتناص منصب النائب العام

قال النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، إن جماعة الإخوان ظلّت تخطط 80 سنة للوصول إلى حكم مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن وصول الإخوان للحكم أظهر نوايا الجماعة ومخططاتها وأجنداتها وتوجهاتها واستراتيجياته.

وأشار إلى أن الجماعة عملت على أخونة الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك التدخل في شئون القضاء، وهو أمر لا يمكن أن تتحمله المنظومة في أي دولة حيث يجب أن يكون القضاء مستقلا ومحايدا وبعيدا عن الأطماع السياسية.

ونوه بأن الجماعة عملت على اقتناص منصب النائب العام، ما أدّى إلى هبّة بين أعضاء النيابة العامة ورجال مختلف الهيئات القضائية، للوقوف في وجه هذا التيار.

ولفت إلى أن وقوف رجال القضاء المصري ضد مخطط جماعة الإخوان كان بداية العمل نحو اندلاع ثورة 30 يونيو قبل 11 سنة.

وشدد على أن قدرة الشعب المصري على التخلص من جماعة الإخوان يجب أن يكون بمثابة قوة دفع نحو مسار التنمية والنهضة الحقيقية وتجاوز التحديات الراهنة.