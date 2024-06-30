مفاجأة بشأن فشل انتقال بلعيد للأهلي

كشف الصحفي الجزائري، وحيد بوسيوف، سبب تعثر صفقة انتقال زين الدين بلعيد، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال وحيد بوسيوف، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن زين الدين بلعيد كان يرغب في الانضمام إلى الأهلي، ولكن الاتحاد الجزائري نصح اتحاد العاصمة بترك زين الدين بلعيد يحترف في أوروبا.

وتابع بوسيوف، إن الأهلي كان يتفاوض مع اتحاد العاصمة لضم بلعيد بمقابل مادي أقل من الشرط الجزائي البالغة قيمته 750 ألف دولار، وهو ما جعل اتحاد العاصمة يبدى غضبه من الأهلي بعدما تواصل مع اللاعب مباشرة دون الرجوع لإدارة النادي الجزائري".

وشدد قائلا :" كان يوجد فوضى من الوكلاء في مفاوضات الأهلي لضم زين الدين بلعيد، والكل كان يريد أن يظهر في المشهد ويعرض بلعيد على الأهلي بقيمة مالية معينة ".

وأتم :" تأخر الأهلي عامل مهم في فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد، وأحمد قندوسي لم يكن له أي دور في فشل انضمام زين الدين بلعيد إلى الفارس الأحمر".