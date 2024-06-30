الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية تنتخب البطريرك الجديد

انتخبت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية البطريرك الجديد للكنيسة ، هو المطران دانيل البالغ من العمر 52 عاما، والذي يعتبر من المقربين للغاية للكنيسة الأرثوذكسية في روسيا.

وحصل دانيل على أغلبية ضئيلة من الأصوات في مجمع كنسي في صوفيا اليوم الأحد. وحصل دانيل، في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت، على 69 صوتا من إجمالي أصوات 138 عضوا .

ويُذكر أن هناك انقساما داخل الكنيسة الأرثوذكسية في بلغاريا حول الحرب في أوكرانيا، وانفصلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في زمن الحرب عن بطريركية موسكو.

وحصل المطران جريجوري، الذي يعتبر محايدا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، على 66 صوتا. وكانت هناك ثلاث بطاقات اقتراع باطلة.

وأصبحت الانتخابات ضرورية بعد وفاة البطريرك نيوفيت في مارس الماضي. وقد توفي نيوفيت، بعد أن ظل 11 عاما على رأس الكنيسة الأرثوذكسية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما.

يعتبر دانيل مؤيدا لروسيا. فقد أدان دانيل، بين أمور أخرى، طرد كبير رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في العاصمة صوفيا من بلغاريا للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وأعلن رئيس دير بارز هو الكاهن نيكانور استقالته من الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية، ردا على انتخاب دانيل.

ومن ناحية أخرى، رحب سياسيون من الحزب السياسي القومي الموالي لروسيا النهضة بنتجة الانتخابات.

ويُذكر أن الغالبية العظمى من سكان بلغاريا هم من المسيحيين الأرثوذكس، ويشكل الكاثوليك حوالي 1% فقط من السكان.

إلى جانب ذلك، هناك أقلية مسلمة كبيرة يعود تاريخها إلى زمن الإمبراطورية العثمانية، التي شملت مناطق كبيرة في البلقان، ويشكل المسلمون حوالي 10 ٪ من السكان في بلغاريا.