الأهلي يعلن الاستغناء عن موديست بعد انتهاء تعاقده

أعلن نادي الأهلي مساء اليوم الأحد الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، موجها الشكر للاعب بعد انتهاء تعاقده بنهاية الشهر الجاري.

وأكد الأهلي في رسالة عبر موقعه الرسمي على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات.

وأشار إلى أن موديست كان من اللاعبين الملتزمين دائما بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية، وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق.

وختم الأهلي رسالته لموديست بأنه يتمنى التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.

وكان موديست (37 عاما) انضم لصفوف الأهلي في صيف العام الماضي 2023 بصفقة انتقال حر قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.