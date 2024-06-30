قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إن 30 يونيو يمثل تاريخا فاصلا لمصر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» عبر شاشة «etc»، مساء الأحد، أن التحول الذي جرى في ثورة 30 يونيو يمثّل إعجازًا.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو شهدت خلعًا اجتماعيا وسياسيا لرئيس منتخب، من خلال براعة الشعب المصري الذي أدرك خطورة أنه لم ينتخب رئيسا للجمهورية لكنه انتخب عضوًا من أعضاء مكتب الإرشاد لإدارة شئون مصر.

ولفت إلى أن الإخوان أرادوا جعل مصر جزءا لا يتجزأ من الجماعة وليس العكس، مشيرا إلى أنهم - أي الإخوان - رفضوا دخول الجماعة لتكون ضمن الجمعيات المسجلة لدى وزارة اتضامن الاجتماعي طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.

وشدد على أن الجماعة كانت تعتبر نفسها فوق القانون وتعتبر مصر فرعا من فروع الإخوان، لافتا إلى أن هذا الأمر ترتب عليه أن مفاصل الدولة تحولت إلى مفاصل جماعة سياسية تريد إحكام قبضتها بأشخاصها ورموزها ومواقفها.

ونوه بأن الخطورة الحقيقية في جماعة الإخوان ليست في فكرها، لكن في عقيدة السمع والطاعة المرتبطة بالمسألة التنظيمية وليست العقائدية.