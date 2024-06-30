 صحة غزة تحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل خلال 48 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة تحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل خلال 48 ساعة

هديل هلال
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 11:42 ص

جددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تحذيرها من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة عن العمل؛ نتيجة نفاذ الوقود اللازم لعمل المولدات.

ونوهت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنها اتخذت إجراءات قاسية وتقشفية؛ للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل.

وناشدت المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة ضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37,834 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86,858 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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