 أوكراني يعثر على مسيرة قتالية روسية في حديقته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكراني يعثر على مسيرة قتالية روسية في حديقته

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 6:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 6:36 ص

 اكتشف أحد سكان مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا مسيرة قتالية روسية سليمة وسط نباتات الطماطم والخيار في حديقته.

والمسيرة، التي تم تحديدها على أنها من طراز "مولنيا-2"، لم تنفجر وبدلا من ذلك هبطت دون أن يلاحظها أحد في الحديقة.

وقال المسؤول العسكري أوليه سينيهوبوف على تليجرام يوم الأحد، إن المتخصصين قاموا بإبطال مفعول الجسم الخطير في النهاية.

وخلال الهجمات الليلية التي تشنها أسراب كبيرة من المسيرات الروسية، وتنشر الدفاعات الجوية الأوكرانية تدابير مضادة، والتي تعطل إلكترونيات المسيرات.

وعادة ما تتحطم هذه المسيرات بعد ذلك، وغالبا ما تهبط في حقول مفتوحة أو غابات دون أن تسبب أضرارا. وبهذه الطريقة ربما يكون قد انتهى المطاف بالمسيرة في حديقة الخضروات.


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