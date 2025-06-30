منظمة التعاون الإسلامي تستنكر تجويع وتدمير غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصعيد في وتيرة العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة تلك الأعمال بأنها "جرائم إبادة جماعية وتجويع وتدمير".

واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان رسمي لها اليوم الاثنين "المجزرة البشعة" التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، وأدت إلى ارتقاء أكثر من خمسة وثمانين شهيدا ومئات الجرحى، معتبرة ذلك امتدادا "لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وحذرت المنظمة من خطورة التصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية "والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون" في الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن وإقامة الحواجز العسكرية واستهداف مخيمات اللاجئين وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها.

كما حذرت المنظمة الإسلامية التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، من خطورة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.