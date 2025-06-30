وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع فارسين أجابيكان، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الأحد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لوزيرة الخارجية الفلسطينية على توليها منصبها الجديد، مؤكدًا موقف مصر الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة.

وشدد على أن مصر ستظل تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل هذا المنعطف الدقيق من نضاله الوطني.

- جهود مصر لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد التطلع لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضًا الاتصالات التي تجريها مصر في هذا الإطار.

- إدانة مصرية للانتهاكات الإسرائيلية

أدان الوزير عبد العاطي الغطرسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تنتهجها، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مجددًا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأدان بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

- السعي نحو حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد الوزير عبد العاطي أن مصر ستظل تبذل الجهود الدبلوماسية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير استنادًا لحل الدولتين، مستعرضًا في هذا الإطار جهود مصر لتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

من جهتها، ثمنت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن تقديرهم الكبير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.