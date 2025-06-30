أكبر صندوق تقاعد نرويجي يقاطع شركتين تبيعان أسلحة لإسرائيل

أعلن صندوق التقاعد النرويجي "كي أل بي"، أكبر صندوق تقاعد في النرويج، أنه لن يستثمر في شركتي "أوشكوش" (Oshkosh) الأمريكية و"ثيسنكروب" (ThyssenKrupp) الألمانية؛ بسبب بيعهما أسلحة للجيش الإسرائيلي.

وأشار الصندوق، في بيان أصدره الاثنين، أنه اطلع على تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن بعض الشركات زودت الجيش الإسرائيلي بأسلحة أو معدات في يونيو 2024، وأن هذه الأسلحة استُخدمت في غزة.

وجاء في البيان: "خلصنا إلى أن شركتي أوشكوش وثيسنكروب تصرفتا بما يتعارض مع مبادئنا الاستثمارية المسئولة.. ولهذا، قررنا استبعاد هاتين الشركتين من محفظتنا الاستثمارية".

ولفت الصندوق النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 114 مليار دولار، إلى أن أحد العوامل المهمة في قراره بعدم الاستثمار هو إخفاق شركتي أوشكوش وتيسنكروب في إثبات التزامهما بالابتعاد عن إمكانية تورطهما في انتهاكات القانون الإنساني.

وأكد أن هاتين الشركتين لهما تعاون طويل الأمد مع الجيش الإسرائيلي، واستمرتا في شحن الأسلحة بعد بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023.

يُذكر أن قرار الصندوق النرويجي جاء بعد حملات شنّها مدافعون عن حقوق الإنسان وبعض السياسيين، طالبوا فيها المستهلكين بمقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وفي عام 2021، استبعد الصندوق، أيضا 16 شركة مقرها إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة من محفظته الاستثمارية؛ بسبب صلاتها بالمستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 190 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.