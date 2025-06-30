الأسهم الآسيوية تستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع

استهلت الأسهم الآسيوية، تعاملات الأسبوع بارتفاع، بعدما أغلقت الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عقب تعافيها من صدمات السياسات التجارية لإدارة ترامب.

وساهم قرار كندا بإلغاء خطة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي الخطة التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف محادثات التجارة، في استقرار الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن المباحثات قد استؤنفت.

وصعد مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 40487.39 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3% ليصل إلى 24084.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6% ليصل إلى 3444.43 نقطة.

وأعلنت الصين، أن نشاط المصانع في البلاد تحسن بشكل طفيف خلال يونيو الجاري، بعدما اتفقت بكين وواشنطن، في مايو الماضي، على تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات كل منهما، رغم استمرار انكماش قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3071.70 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8542.30 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.4%، كما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.6% .

وارتفع مؤشر "سيت" التايلندي بنسبة 0.4%.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضي، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6173.07 نقطة، متجاوزا رقمه القياسي السابق المسجل في فبراير الماضي.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 20273.46 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% ليصل إلى 43819.27 نقطة.

واستقرت عائدات السندات نسبيا، حيث تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.25% من 4.27% في نهاية تداولات الجمعة الماضي، أما عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يعكس بشكل أدق التوقعات بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد بلغ 3.37%.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 31 سنتا ليصل إلى 65.21 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 20 سنتا ليصل إلى 66.60 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 144.06 ين ياباني من 144.46 ين، كما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1722 دولار من 1.1725 دولار.