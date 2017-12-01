بعد أن اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة محمد أوناجم جناح نادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار تدعيمات الفريق الأبيض للموسم الجديد، حيث وصل أوناجم البالغ من العمر 27 عامًا، إلى مطار القاهرة الدولي، رفقة أشرف بن شرقي تمهيدًا لتوقيعه على عقود انتقاله إلى صفوف النادي الأبيض.

ويملك أوناجم الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن سجلات تهديفية جيدة، مقارنة بعدد المباريات التي خاضها مع الوداد، فضلا عن وظائف مركزه.

وسيكون النجم المغربي بديلا قوياُ في الجانب الأيمن، خاصة في ظل رحيل إبراهيم حسن المحتمل إلى صفوف بيراميدز.

وخلال التقرير التالي نستعرض الأرقام والإحصائيات المتعلقة، باللاعب المغربي خلال مسيرته الاحترافية:

بدأ محمد أوناجم رحلته الاحترافية بالدوري المغربي موسم 2015-2014 من بواية نادي شباب أطلس خنيفرة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرين، خلال 24 مباراة خاضها مع النادي.

لم يمكث أوناجم طويلا في صفوف نادي شباب أطلس خنفيرة، إذ لفت تألقه أنظار إدارة نادي الوداد العملاق المغربي التي حرصت على الفوز بخدمات اللاعب الشآب آنذاك.

كان الموسم الأول لأوناجم في صفوف الوداد مخيبًا لأمال اللاعب الشاب، حيث لم يخض سوى 11 مباراة مع الفريق الودادي سجل خلالها هدفين وأسهم في 3 أخرين.

تألق أوناجم مع الوداد الموسم الماضي 2018-2019، حيث شارك في 34 مبارة في مختلف البطولات، سجل 7 أهداف وتمكن من صناعة 15 هدفًا.

يلعب أوناجم في المركزين الجناح الأيمن والأيسر، لكن اللاعب يجيد اللعب في الناحية اليمنى أكثر حيث خاض في هذا المركز 24 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 13 هدفًا.

أرقام اللاعب المغربي في الجهة اليسرى جيدة نوعًا ما، حيث شارك أوناجم في 5 مباراة فقط بهذا المركز، سجل هدفًا وصنع أخر.

توج محمد أوناجم بالدوري المغربي موسم 2016-2017، بالإضافة إلى أن أوناجم كان أحد ركائز الفريق الودادي الذي فاز بلقب دوري أبطال إفريقي في نفس الموسم.