رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء اليوناني يسلمها سامح شكري

سلم سامح شكرى وزير الخارجية، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السيد "كرياكوس ميتسوتاكس"، رئيس وزراء اليونان لتهنئته بمناسبة فوزه بالانتخابات العامة في اليونان وتوليه رئاسة الوزراء، والإعراب عن التطلُع للعمل معاً من أجل الاستمرار في تعزيز أواصر علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر واليونان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم الثلاثاء في ختام زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا، مع رئيس وزراء اليونان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الرسالة أكدت على تطلُع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة قريبًا، بما يعظِّم من الزخم السياسي والاقتصادي الذي ولّدته هذه الآلية ويترجم إرادة الدول الثلاث المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية نحو التقدم والازدهار.

وأضاف أن اللقاء تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليونان، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر حافظ، أن الوزير شكري أكد على أن اليونان شريك استراتيجي هام للجانب المصري، مستعرضاً خلال اللقاء أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونوه في هذا الصدد بضرورة زيادة حجم الاستثمارات اليونانية بمصر في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والربط بين الموانئ لزيادة حركة التجارة البينية بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أن اللقاء تطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض مجمل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. كما أعرب الوزير شكري عن تقديره لمستوى التنسيق والتشاور مع اليونان داخل المحافل الأوروبية والدولية المختلفة.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن سعادته بلقاء الوزير شكري باعتباره أول وزير خارجية يستضيفه منذ توليه منصبه الجديد كرئيس وزراء اليونان، مؤكداً على الأولوية التي توليها حكومته الجديدة لمواصلة التعاون المتميز والتنسيق المستمر مع مصر في شتى المجالات وعلى كافة المستويات، سواء ثنائياً أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.