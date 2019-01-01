البحر الأحمر تودع حجاج بيت الله الحرام

ودع مسئولي محافظة البحر الأحمر، أمس الاثنين، حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولي، و بحضور اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام المساعد تامر سمير على أن المحافظة حريصة على توفير سبل الراحة والآمان للحجاج، متمنيًا لهم السلامة في الذهاب إلى الأراضي المقدسة وأثناء تأدية مناسك الحج، والعودة إلى أرض الوطن، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار، مطالبا منهم بالدعاء من أجل مصر لكي يعم الخير والأمن على البلاد.

ومن جانبهم، أعرب الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء فريضة الحج، وتقدموا بالشكر اللواء اح دكتور احمد عبد الله لاهتمامه البالغ بالبعثة وللعميد تامر سمير لحضوره لتوديعهم ومصافحتهم نيابة عن السيد المحافظ ، مؤكدين أن دعائهم الأول بأن يمن الله على مصر بنعمة الأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.

وبلغ عدد الحجاج 209 حاج وحاجة من الجمعيات الأهلية و حجاج قرعة وزارة الداخلية.

وكان ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة و الشيخ احمد زرد مدير عام الوعظ و عدد من قيادات الأوقاف والأزهر الشريف في مقدمة مودعي حجاج بيت الله الحرام.