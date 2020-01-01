 ألمانيا.. التحقيق مع فرع لحزب ميركل بسبب تبرعات غير قانونية - بوابة الشروق
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ألمانيا.. التحقيق مع فرع لحزب ميركل بسبب تبرعات غير قانونية

ميركل
ميركل
د ب أ
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:58 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:58 م
يجري الادعاء العام في مدينة كوبلنس بولاية راينلاند بفالتس، غربي ألمانيا، تحقيقات مع فرح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة أنجيلا ميركل، على خلفية الاشتباه في تلقيه تبرعات مالية بصورة غير مشروعة.

وأشار الادعاء العام الألماني، اليوم الخميس، إلى شبهة مبدئية في ارتكاب عمل جنائي تتعلق بثلاث عمليات تبرع تلقاها الحزب من الدائرة المحلية لبلدة  كوشيم تسيل في عام 2015.

وأوضح أن التحقيقات تجري حاليا مع أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ذلك.

وتحوم الشبهات حول واحد منهم بأنه منح 19 ألف يورو للثلاثة الآخرين ليتبرعوا بها بأسمائهم للدائرة المحلية بالحزب في البلدة المذكورة.

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