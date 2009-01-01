أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا بقوة في الربع الثاني من العام على خلفية أزمة كورونا.

وأوضح المكتب اليوم الخميس، بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا في تقييم أولي له، أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 1. 10 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

ويعد هذا هو أقوى تراجع ربع سنوي للاقتصاد الألماني منذ بدء الحسابات الفصلية لأداء الاقتصاد في عام 1970.

وكان الاقتصاد الألماني، قد سجل انكماشًا ملحوظًا في مطلع العام ما أوقع أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود عميق.

ووفقًا لبيانات المكتب، فقد تراجعت الصادرات والواردات من السلع والخدمات في الربع الثاني بشكل كبير، كما تراجع أيضا استهلاك الأفراد واستثمارات الشركات في التجهيزات مثل الآلات، وفي المقابل رفعت الدولة من نفقاتها الاستهلاكية أثناء الأزمة.

وقد سجل الاقتصاد الألماني، في الربع الثاني تراجعًا بنسبة 7. 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكانت اقوى نسبة تراجع فصلي سجلها الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2009 إبان الأزمة المالية عندما وصلت نسبة التراجع إلى 9. 7%.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن يرتفع الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام شريطة عدم ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا على نحو ملحوظ مرة أخرى.

ويشار إلى أن القيود المفروضة على الاقتصاد والمجتمع بسبب الوباء، تم تخفيفها منذ مايو بشكل متزايد.

وحسب توقعات معهد أبحاث الاقتصاد الألماني (دي آي دبليو)، فإن هناك إشارات "واضحة على التعافي"، لكن المعهد قال إنه ربما استغرق الأمر عامين لتعويض التراجع التاريخي للاقتصاد في ربيع العام الحالي.

وتشير تقديرات مصرف دويتشه بنك، إلى أن الأنشطة الاقتصادية بلغت أدنى مستوياتها في أبريل الماضي، وتوقع المصرف أن يتم استئناف التعافي الاقتصاد في النصف الثاني.

وكتب خبراء البنك في أحدث تقرير شهري: "وستسهم حزمة تحفيز الاقتصاد التي تم إقرارها مؤخرًا في هذا".

وكانت الحكومة الألمانية، قد أقرت حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة إجمالية 130 مليار يورو للعامين 2020 و2021، وشملت الحزمة تخفيض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يوليو الجاري لمدة ستة اشهر بغرض تحفيز الاستهلاك كداعم مهم للاقتصاد.

ورغم التعافي المتوقع في النصف الثاني، تتوقع الحكومة الألمانية، أن يسجل الاقتصاد الألماني عن مجمل العام أسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكانت آخر توقعاتها أشارت إلى ان الاقتصاد سينكمش بنسبة 3. 6%، كما كانت توقعات أخرى أشارت إلى نسبة مقاربة.

والاقتصاد الألماني قد سجل انكماشًا بنسبة 7. 5% إبان الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2009.