الدنمارك تعلن تراجع معدل البطالة الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الخميس تراجع معدل البطالة في البلاد خلال شهر يونيو الماضي.



وتراجع معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 5.5 في المئة الشهر الماضي مقابل 5.6 في المئة خلال 5.6 في المئة خلال الشهر السابق.



كما تراجع إجمالي عدد العاطلين في الدنمارك خلال الشهر الماضي بمقدار 4100 عاطل إلى 145.6 ألف عاطل مقابل 158.7 ألف عاطل خلال مايو الماضي.



وتراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إلى 2.7 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 في المئة خلال الشهر السابق.



وأشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء اليوم ارتفاع ثقة الشركات في الدنمارك خلال الشهر الحالي إلى 8ر81 نقطة مقابل 71 نقطة خلال يونيو الماضي.



وارتفع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى سالب 7 نقاط الشهر الحالي، مقابل سالب 16 نقطة خلال الشهر الماضي.



كما ارتفع مؤشر ثقة قطاع التشييد إلى سالب 13 نقطة مقابل سالب 14 نقطة خلال الفترة نفسها.