سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا قياسيا في الربع الثاني بلغ 32.9% على أساس سنوي، وذلك وسط تداعيات جائحة كورونا، وفقا لتقدير أول نشره مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس.



ويمثل التراجع الشديد في الفترة من أبريل حتى يونيو التدهور ربع السنوي الأكثر حدة لنمو الاقتصاد منذ بدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تسجيل البيانات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي.



ومقارنة بالربع الأول هذا العام، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي.



وقال مكتب التحليل الاقتصادي: "يعكس الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الاستجابة لكوفييد-19، حيث تم رفع أوامر البقاء في المنزل، الصادرة في مارس وأبريل جزئيا في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو، وتم توزيع مدفوعات المساعدة الحكومية لمواجهة الجائحة على الأسر والشركات".



وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام – والتي كانت إلى حد كبير قبل إغلاق جزء رئيسي من اقتصاد البلاد لوقف انتشار الفيروس في أواخر مارس - انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على أساس سنوي.



وأشار محللون في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التراجع السنوي لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني كان "أكبر بمقدار ثلاثة أمثال مقارنة بالانكماش ربع السنوي القياسي السابق".



وجاء تراجع إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، خلال الربع الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 34.6% نتيجة إجراءات الإغلاق بحسب المحللين.



ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع تعافيا سريعا للاقتصاد لكن المحللين يتشككون في ذلك.



وقال محللو كابيتال إيكونوميكس، "نتوقع ان يحتاج الأمر إلى سنوات للتعافي تماما من هذه الأضرار" الناجمة عن الجائحة.