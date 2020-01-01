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روسيا تسجل 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 10:56 ص

سجلت روسيا 5 آلاف و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 129 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 13 ألفا و802 شخصا.

وذكرت عمليات مكافحة فيروس كورونا، في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت روسيا 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 834 ألفا و499 إصابة، وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 678 ثم منطقة سفيردلوفسك بعدد 215 حالة، فيما تعافى 9322 شخصا من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 629 ألفا و655 شخصا.


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