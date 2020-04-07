«الأوقاف» تواصل تحقيق أرقامها القياسية وتتخطى حاجز المائة مليون جنيه عائدات

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن هيئة الأوقاف المصرية واصلت تحقيق أرقامها القياسية للشهر الرابع عشر على التوالي، مؤكدا أن الهيئة حققت هذا الشهر "يوليو الجاري" الشهر الأول من العام المالي الجاري 2021/ 2022م أعلى عائد عن هذا الشهر من الإيرادات والأرباح بالقياس لما سبق تحصيله عن نفس الشهر في الأعوام الماضية منذ إنشاء هيئة الأوقاف.

وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات الليلة، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية تجاوزت هذا الشهر حاجز المائة مليون جنيه لأول مرة في إيرادات يوليو، وكانت في نفس الشهر عام 2019 / 2020م ثمانية وثلاثين مليونًا وثمانمائة ألف جنيه , وفي عام 2020 / 2021م ثمانية وثمانين مليونًا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألفًا ، وبلغت هذا العام مائة مليون واثنين وخمسين ألفًا ، بزيادة قدرها نحو أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه، بنسبة 13% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 / 2021 ، وزيادة قدرها نحو واحد وستين مليونا ومائتي ألف جنيه بنسبة زيادة 157% عن نفس الشهر من العام قبل الماضي 2019/ 2020م ، ومن المتوقع تحقيق المزيد بإذن الله تعالى .

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ما حققته الهيئة جاء نتيجة لعملية الحوكمة وضبط شئونها المالية والإدارية، وفي ظل عناية الدولة بشئون الوقف، واجتهادا منا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدائمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره ، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة ، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية .