نائبة الرئيس الأمريكي تزور سنغافورة وفيتنام في أغسطس لمناقشة الأمن الإقليمي

تزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، خلال أغسطس المقبل، سنغافورة وفيتنام، وهي ثاني رحلة دولية لها كنائبة للرئيس والأولى إلى منطقة المحيط الهندي - الهادئ.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الجمعة، أن هاريس ستلتقي بقادة حكوميين في كلا البلدين لمناقشة الأمن الإقليمي؛ حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

وقالت سيمون ساندرز، مديرة اتصالات هاريس في بيان، إن هاريس ستناقش أيضًا جائحة الفيروس التاجي وتغير المناخ مضيفة: "لقد جعل الرئيس بايدن ونائبته هاريس من أولوياتنا القصوى إعادة بناء شراكاتنا العالمية والحفاظ على أمن دولتنا، وتواصل هذه الزيارة القادمة هذا العمل؛ لتعميق شراكتنا في جنوب شرق آسيا".

ومن المتوقع أن تخصص هاريس جزءًا كبيرًا من رحلتها على أهمية الشراكات الأمريكية في المنطقة؛ حيث تركز إدارة بايدن على علاقاتها في آسيا.