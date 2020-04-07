ودع يوسف رمضان لاعب منتخب مصر للسباحة منافسات نصف نهائي سباق 100 متر فراشة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحل يوسف ثامنا في التصفية الأولى بزمن قدره 52.27 ثانية وودع المنافسات حيث يتأهل أفضل 8 سباحين محققين أفضل أزمنة للنهائي.

وكان السباح الشاب (18 عاما) حطم الرقم القياسي المصري في سباق 100 متر فراشة بأولمبياد طوكيو، وذلك بعد تحقيقه زمن قدره 51,67 ثانية واحتلاله المركز الثاني في التصفية الخامسة والمركز 14 في الترتيت العام وتأهل للدور نصف النهائي في طوكيو.

يذكر كان الرقم القياسي المصري في سباق 100 متر فراشة مسجل بإسم يوسف رمضان من قبل، وهو تحقيقه لزمن 51,83 ثانية في الشهر الماضي وهو الذي ساعده على التأهل للأولمبياد، قبل أن يحطمه اليوم في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وشارك في تصفيات سباق 100 متر فراشة 7 سباحين من جنوب إفريقيا من بينهم البطل الأولمبي الجنوب إفريقي تشاد لو كلو لكن لم يتأهل لنصف النهائي سوى السباح المصري يوسف رمضان.

وتفوق سباح مصر على السنغافوري جوزيف سكولينج صاحب ذهبية 100 متر فراشة بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل والذي يحمل الرقم الأولمبي لهذا السباق بزمن قدره 50.39 ثانية، والذي لم يتأهل لنصف نهائي وحل ثامنة في التصفية الخامسة بزمن قدره 53.12 ثانية.

وحقق يوسف إنجاز تاريخي غير مسبوق للسباحة المصرية في سباق 100 متر فراشة بأولمبياد طوكيو بعد تأهل لنصف النهائي.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.