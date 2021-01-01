وصل 1.54 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس "كورونا"، تبرعت بها الولايات المتحدة إلى مطار سوفارنابومي في تايلاند، صباح اليوم الجمعة.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية ترايسوري تايساراناكول، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة العامة أنوتين تشارنفيراكول وكبار مسؤولي الصحة كانوا في المطار لتسلم الشحنة، حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وأعرب رئيس الوزراء "برايوت تشان أو تشا" عن امتنانه للولايات المتحدة على التبرع باللقاح في وقت كانت فيه تايلاند تواجه أزمة فيروس "كورونا"، وقالت ترايسوري إن الجرعات ستُعطى فقط للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والمجموعات المستهدفة من الأشخاص، وليس لكبار الشخصيات.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة، إنه سيتم استخدام 700 ألف جرعة في الموجة الثالثة من التلقيح الداعم للعاملين الطبيين الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وسيتم تلقيح أيضا الأشخاص الأكثر عرضة لأن يكون الفيروس قاتلا بالنسبة لهم، بالإضافة إلى كبار السن وبعض الفئات من السيدات الحوامل وأشخاص آخرين.