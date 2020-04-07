عدّد المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، مزايا المدينة التي تم إنشاؤها بقرار جمهوري حمل رقم 78 لسنة 2017.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن المدينة مقامة على مساحة 6006 فدادين، وتقع على مستوى ارتفاع عن سطح الأرض بنحو 180 مترًا، وتملك موقعًا متميزًا، كونها تقترب من مطار أسيوط، وهو ما يمثّل عامل جذب كبيرًا للاستثمار.

وأضاف أن ارتفاع المدينة عن منسوب سطح البحر يمنحها مناخًا معتدلًا، مشيرًا إلى أن المدينة تضم ستة أحياء، وأن الحيين الأول والثاني سيستوعبان كثافة سكانية تصل إلى 105 آلاف نسمة، وتصل إلى 345 ألف نسمة بعد اكتمال المراحل الأولى والثانية والثلاثة إلى جانب المنطقتين الشمالية والصناعية.

أوضح أن حجم الاستثمارات بالمدينة في غضون أربع سنوات فقط وصل إلى 4.5 مليار جنيه، موزعة على عدة محاور، أحدها محور بنية أساسية تشمل إنشاء محطة مياه عملاقة بطاقة تصل 125 ألف متر مكعب، تبلغ المرحلة الأولى فقط منها حوالي 34 ألف متر مكعب يومي، مع إنشاء شبكة ري منفصلة عن خطوط المياه والصرف.

وأشار إلى أن المدينة أصبحت غنية بمحاور الإسكان، إذ تضم 66 عمارة إسكان اجتماعي بواقع 1584 وحدة كاملة المرافق، مؤكدًا أن المدينة ليست استثمارية، وأن الدولة تحاول تقديم الدعم لا سيّما في مدن الصعيد، وأن تكون الأسعار في متناول الجميع.