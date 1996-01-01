يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراة قوية ومهمة للغاية أمام نظيره السويدي في التاسعة والربع من صباح اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم لحسم تأهله للدور ربع النهائي من البطولة، وضمان التأهل في مركز متقدم لتجنب المواجهات القوية في الدور التالي من المنافسات.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعو الأولى برصيد 4 نقاط واقترب كثيرًا من الصعود لربع نهائي الأولمبياد. وطبقا لنظام الأولمبياد تضم كل مجموعة من المجموعتين 6 منتخبات و فى نهاية مباريات كل مجموعة يصعد أول 4 منتخبات فى الترتيب النهائي من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلى دور الثمانية.
وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ، كما كان قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31، قبل أن يخسر من الدنمارك بنتيجة 32 - 27.
وفي حال فوز المنتخب الوطني في مباراة اليوم سيضمن التأهل بشكل رسمي للدور المقبل من البطولة، حيث يقبع منتخبي اليابان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بدون رصيد من النقاط.
وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأخير أمس الخميس بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو تدريبه، حيث استمر التدريب لمدة ساعة و نصف. ثم فى المساء أقيمت محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق السويد ودراسة اللاعبين و تحركاتهم.
ويسعى المنتخب الوطنى لمواصلة عروضه الجيدة وخطف المركز الثاني الذي يحتله المنتخب السويدي برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الدنماركي المتصدر.
وتدرك مصر جيدا صعوبة مهمتها فى المجموعة الثانية خصوصا بعد الخسارة أمام الدنمارك بطلة العالم، وقبل مواجهة اليوم أمام السويد، وصيف بطل العالم، وهى التى تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائى لتضمن مواجهة منافس أقل قوة فى الأدوار الإقصائية فى سعيها للذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس فى نسختى 1996 و2008، خلافا للأولمبياد الأخير فى ريو دى جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.
وقال علي زين لاعب المنتخب الوطني: «علينا التفكير في المواجهة مع السويد لأنها أصعب كثيرا، سنحاول بذل كل ما بوسعنا أمام السويد ونحاول تحقيق فوز جديد».
وأكد زين: «أهدافنا في هذه المشاركة أكبر من مجرد الصعود للدور الثاني وسنحاول تحقيقها وسنسعى أولا لتحقيق الفوز على السويد والبحرين في المباراتين المتبقيتين بمجموعتنا. ونتمنى التوفيق لتحقيق أهدافنا».
وأشار: «المنتخب البحريني قدم حتى الآن مباريات جيدة للغاية في هذه المشاركة ولكن الحظ عاندهم في أول مباراتين رغم تقديم أداء مشرف للغاية وكانوا يستحقون الفوز في المباراتين. ونتمنى لهم تحقيق نتيجة جيدة في مباراتهم أمام اليابان والآن ، نفكر فقط في مباراتنا أمام السويد وبعدها نفكر في مواجهة البحرين».
ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البحرين يوم الأحد المقبل في الرابعة فجرًا.
من جهته قال إبراهيم المصري: «مجموعتنا ليست سهلة بالطبع، فزنا في المباراة الأولى على البرتغال وهو من بين أفضل ستة أو سبعة منتخبات مصنفة في أوروبا، وكل الفرق التي تتأهل للأولمبياد تكون عالية المستوى».
وأوضح: «في المباراة الثانية، قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب الدنماركي بطل العالم في آخر نسختين وهو حامل ذهبية الأولمبياد، ثم واجهنا المنتخب الياباني على أرضه وهو فريق منظم للغاية وفريق واعد ونجحنا في الفوز. هدفنا منذ بداية دور المجموعات هو التأهل للدور التالي ، ونسعى لتقديم أداء جيد في كل المباريات».
وأتم: «ما زال أمامنا مباراتان أمام السويد ثم البحرين ، وبعدها نفكر في الدور الثاني».