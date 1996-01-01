يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراة قوية ومهمة للغاية أمام نظيره السويدي في التاسعة والربع من صباح اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم لحسم تأهله للدور ربع النهائي من البطولة، وضمان التأهل في مركز متقدم لتجنب المواجهات القوية في الدور التالي من المنافسات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعو الأولى برصيد 4 نقاط واقترب كثيرًا من الصعود لربع نهائي الأولمبياد. وطبقا لنظام الأولمبياد تضم كل مجموعة من المجموعتين 6 منتخبات و فى نهاية مباريات كل مجموعة يصعد أول 4 منتخبات فى الترتيب النهائي من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلى دور الثمانية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ، كما كان قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31، قبل أن يخسر من الدنمارك بنتيجة 32 - 27.

وفي حال فوز المنتخب الوطني في مباراة اليوم سيضمن التأهل بشكل رسمي للدور المقبل من البطولة، حيث يقبع منتخبي اليابان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بدون رصيد من النقاط.

وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأخير أمس الخميس بقيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو تدريبه، حيث استمر التدريب لمدة ساعة و نصف. ثم فى المساء أقيمت محاضرة بالفيديو للاعبين لمشاهدة فريق السويد ودراسة اللاعبين و تحركاتهم.

ويسعى المنتخب الوطنى لمواصلة عروضه الجيدة وخطف المركز الثاني الذي يحتله المنتخب السويدي برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الدنماركي المتصدر.

وتدرك مصر جيدا صعوبة مهمتها فى المجموعة الثانية خصوصا بعد الخسارة أمام الدنمارك بطلة العالم، وقبل مواجهة اليوم أمام السويد، وصيف بطل العالم، وهى التى تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائى لتضمن مواجهة منافس أقل قوة فى الأدوار الإقصائية فى سعيها للذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس فى نسختى 1996 و2008، خلافا للأولمبياد الأخير فى ريو دى جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.

وقال علي زين لاعب المنتخب الوطني: «علينا التفكير في المواجهة مع السويد لأنها أصعب كثيرا، سنحاول بذل كل ما بوسعنا أمام السويد ونحاول تحقيق فوز جديد».

وأكد زين: «أهدافنا في هذه المشاركة أكبر من مجرد الصعود للدور الثاني وسنحاول تحقيقها وسنسعى أولا لتحقيق الفوز على السويد والبحرين في المباراتين المتبقيتين بمجموعتنا. ونتمنى التوفيق لتحقيق أهدافنا».

وأشار: «المنتخب البحريني قدم حتى الآن مباريات جيدة للغاية في هذه المشاركة ولكن الحظ عاندهم في أول مباراتين رغم تقديم أداء مشرف للغاية وكانوا يستحقون الفوز في المباراتين. ونتمنى لهم تحقيق نتيجة جيدة في مباراتهم أمام اليابان والآن ، نفكر فقط في مباراتنا أمام السويد وبعدها نفكر في مواجهة البحرين».

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البحرين يوم الأحد المقبل في الرابعة فجرًا.

من جهته قال إبراهيم المصري: «مجموعتنا ليست سهلة بالطبع، فزنا في المباراة الأولى على البرتغال وهو من بين أفضل ستة أو سبعة منتخبات مصنفة في أوروبا، وكل الفرق التي تتأهل للأولمبياد تكون عالية المستوى».

وأوضح: «في المباراة الثانية، قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب الدنماركي بطل العالم في آخر نسختين وهو حامل ذهبية الأولمبياد، ثم واجهنا المنتخب الياباني على أرضه وهو فريق منظم للغاية وفريق واعد ونجحنا في الفوز. هدفنا منذ بداية دور المجموعات هو التأهل للدور التالي ، ونسعى لتقديم أداء جيد في كل المباريات».

وأتم: «ما زال أمامنا مباراتان أمام السويد ثم البحرين ، وبعدها نفكر في الدور الثاني».