نشوب حريق بمحل كشري في كفر الشيخ

شب حريق خارجى بأحد محال الكشرى بالقرب من مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، مما أدى لارتفاع ألسنة النيران خارج المحل، بسبب تسريب غاز، ولم تحدث أى إصابات بالعاملين بالمحل.

تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بنشوب حريق فى محل كشرى بالقرب من مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، وهرعت لموقع المحل الحماية المدنية لإخماد النيران، كما انتقلت سيارة إسعاف لموقع المحل، وتم السيطرة على الحريق، ولم تحدث أى إصابات بين العاملين بالمحل أو الممتلكات.

وتبين من التقرير الذى تلقت غرفة العمليات، أن الحريق بالمحل بسبب تسريب غاز، وتم إخماد النيران بمعرفة الحماية المدنية، ولا توجد خسائر فى الأرواح أو الممتلكات