موسكو: مستعدون لاستقبال وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين على انتخابات الدوما

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أعلن السفير المفوض بوزارة الخارجية الروسية جينادي أسكالدوفيتش أن بلاده على استعداد لقبول وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين على انتخابات مجلس الدوما.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لاستقبال وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين وتزويدهم بجميع الشروط التنظيمية والفنية والقانونية اللازمة لأداء مهامهم، مشيرا إلى إرسال الدعوات أو سيتم إرسالها إلى عدة مئات من المراقبين الدوليين.

وأضاف البيان: "يجب على المراقبين الدوليين الامتثال لجميع المتطلبات، التي وضعتها السلطات لمكافحة فيروس كورونا".

وتجرى انتخابات مجلس الدوما الروسي للدورة الثامنة في 19 من سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت في سبع كيانات روسية من أصل 84.