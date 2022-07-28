التصريح بدفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم في الإسكندرية

صرحت نيابة المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، بتسليم جثث 5 أشخاص لأسرهم؛ لمواراتهم الثرى إثر انقلاب مقطورة ملحقة بسيارة نقل مُحملة بالرمال، واصطدامها بـ6 سيارات كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في إصابة 7 آخرين وتوقف الحركة المرورية لأكثر من ساعة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، مع مدها بأقوال شهود العيان، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، ونظيرتها الفنية لحالتي "المقطورة والسيارات"، وكذلك تقارير الطب الشرعي للضحايا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول وقوع حادث تصادم على بداية الطريق الدولي 45، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث تلف في إطارات مقطورة السيارة النقل، فنتج عن ذلك حالة من عدم الاتزان وتجاوزها الجانب الآخر من الطريق.

تم نقل المصابين الـ7 إلى المستشفيات "3 منهم إلى الأميري الجامعي، و4 لمستشفى طوسون العام"، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما تم نقل الضحايا إلى المشرحة، مع إزاحة آثار الحادث من جانب إدارة مرور الإسكندرية.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق..