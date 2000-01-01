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مصر
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع
لسد الفجوة الاستيرادية.. السيسي يوجه بتوفير كل المكونات لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب
رجائي: حديقة الحيوان خالية من الأمراض.. ونستقبل المواطنين طوال الأسبوع خلال الإجازة الصيفية
سفير مصر ببروكسل يستعرض الاستعداد لـ كوب 27 مع وفد منظمة دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك
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العراق: المالكي يدعو لإجراء حوار جاد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بعيدا عن المؤثرات السلبية
المعارضة التركية تشيد بوزيرة الخارجية الألمانية خلال زيارتها لأنقرة
شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 82 مشتبها بهم بعد الهجوم على طاقم تصوير فيديو موسيقي
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تشكيل هجومي لـ إنبي أمام المصري
أوستين أموتو يقود هجوم المصري لمواجهة فريق إنبي بالدوري
محمود جابر: مستوى منتخب الشباب يتطور تدريجيا وانتظروا مباراة ممتعة أمام المغرب
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مهرجان القاهرة السينمائي يُكرم كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة في الدورته 44
نصير شمة: الأحزاب التي تأتي باسم الدين تحمل معها ظلاما كبيرا وتطفئ كل شمعة ونور الوعي الثقافي يحمي الموهبة
بعد إصابته بجلطة في القلب.. محمد يسري ينصح جمهوره: الصحة نعمة ماتعملوش زيي وتهملوا نفسكم
أحمد وفيق يبدأ تصوير دوره في «روز وليلى»
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14 مليار جنيه الخطة الاستثمارية لمشروع سكن لكل المصريين بوزارة الإسكان للعام المالى الجديد
تصدير 19795 طن بضائع متنوعة من ميناء دمياط
18 جنيها زيادة في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 1016 جنيها
حوادث وقضايا
ضبط محاولة تهريب قطع غيار ومستلزمات الشيش الإلكترونية في مطار القاهرة