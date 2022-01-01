كوريا الشمالية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إنه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالحمى".

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية.

واستقر العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل الماضي عند 4.77 مليون حالة حتى يوم الجمعة، ويتلقى 204 أشخاص العلاج في المستشفيات.

وأصبحت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو الماضي.