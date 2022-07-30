14 مليار جنيه الخطة الاستثمارية لمشروع سكن لكل المصريين بوزارة الإسكان للعام المالى الجديد

قال المهندس هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد والبناء: إن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2022 ــ 2023 تبلغ 14 مليار جنيه مقسمة ما بين 7 مليارات جنيه إسكان اجتماعى و7 مليارات جنيه موازنة الدولة لمشروعات البنية التحتية والمرافق بالمحافظات.

أضاف أن موازنة الوزارة للعام المالى المنتهية 30 يونية 2022 بلغت 13 مليار جنيه ما بين مشروعات إسكان اجتماعى ومشروعات بنية تحتية وتأهيل للمرافق القائمة.

وقال درويش لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الوزارة تستهدف خلال العام المالى المنتهى يونية 2023 استكمال مشروعات سكن لكل المصريين فى عدة محافظات منها 9 آلاف وحدة سكنية فى محافظة بورسعيد، و2000 وحدة فى كفر الشيخ، 500 وحدة فى البحيرة، بالإضافة إلى وحدات سكنية مميزة بالغردقة بنحو 18 عمارة.

تابع: جارٍ تنفيذ مشروعات سكنية جديدة فى محافظة أسوان كوم أمبو، دمياط حيث تم وضع حجر أساس أنشاء 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية.

وتعد المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدة سكنية لجميع المواطنين الراغبين، حيث يتواجد فى 19 محافظة مختلفة وهى (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الوادى الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).