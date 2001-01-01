بوتين: وجودي داخل البلاد أهم من حضور قمة بريكس

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنَّ وجوده في البلاد الآن أكثر أهمية من حضوره قمة "بريكس" بجنوب إفريقيا.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي بمدينة سان بطرسبرج، أكد "بوتين" في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" عقب القمة "الروسية – الإفريقية"، أنه على اتصال مع جميع زملائه، والرئيس الصيني، ورئيس وزراء الهند، "وقد التقينا للتو مرتين مع رئيس جنوب إفريقيا".

وأضاف: "لا أعتقد أنَّ حضوري قمة "بريكس" أكثر أهمية من وجودي هنا في روسيا الآن".

وعقد الرئيس بوتين، أمس، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الإفريقية الذين حضروا القمة "الروسية - الإفريقية" في سان بطرسبرج، ومن المُقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.

دول بريكس

وتترأس جنوب إفريقيا مجموعة دول بريكس (الصين، البرازيل، روسيا، الهند، جنوب إفريقيا)، وتستضيف من 22 حتى 24 أغسطس المقبل 2023 القمة الـ15 لهذه الدول.

يُشار إلى أنَّ مجموعة "بريكس" هي تكتل اقتصادي يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.