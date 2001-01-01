مصرع 3 أشخاص غرقا بمياه البحر غربي الإسكندرية

لقي 3 أشخاص من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مصرعهم، اليوم الأحد، غرقًا بمياه البحر في أحد شواطئ منطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد وقوع 3 حالات غرق، وهم "إسلام.ص.ج"، 16 عامًا، و"مصطفى.أ.م"، 20 عامًا، و"إبراهيم.ش"، 20 عاما، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامين 2 منهم، وجارٍِ البحث عن الثالث.

وبانتقال الشرطة، رفقة الإنقاذ النهري، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أن الغرقى قصدوا مياه البحر للاستحمام الساعة 6 صباحًا أي قبل بدء عمل فرق الإنقاذ الخاصة بالشواطئ.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

وكان شاب رابع يدعى "عمرو.ز.س"، 18 عاما، مقيم في منطقة أنشاص الرمل، مدينة بلبيس، محافظة الشرقية، لقي مصرعه غرقًا، أمس السبت، في مياه البحر، بعدما جرفته الأمواج إلى داخله، وذلك أثناء الاستحمام بأحد شواطئ الهانوفيل.

فيما لقي شاب خامس يدعى "محمود.م.ع"، 20 عامًا، طالب بكلية التربية النوعية، مقيم في مدينة طنطا، محافظة الغربية، مصرعه غرقًا، أول أمس الجمعة، وذلك بعد أن جرفته الأمواج خلال رحلة استحمام مع أصدقائه بشاطئ شهر زاد منطقة الدخيلة.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أعلنت رفع الرايات الحمراء على الشواطئ الممتدة من منطقة أبوقير شرقًا، وحتى أبو تلات غربًا، إثر ارتفاع أمواج البحر لمستوى غير آمن للسباحة، حيث تتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر بسبب الرياح الشمالية الغربية التي تصل سرعتها إلى 32 كيلو مترًا في الساعة.