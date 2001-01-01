الإعصار دوكسوري يتسبب بأضرار لأكثر من 880 ألفا من سكان مقاطعة فوجيان الصينية

تسبب الإعصار "دوكسوري" بأضرار لأكثر من 880 ألفا من سكان مقاطعة فوجيان شرق الصين.

وأفاد مقر مقاطعة فوجيان لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أمس أنه تم إجلاء 354 ألفا و400 شخص ونقل 146 ألفا و200 شخص إلى مناطق آمنة حتى صباح السبت، في حين تضرر أكثر من 6333 هكتارا من الأراضي الزراعية بالمقاطعة، منها أكثر من 151 هكتارا تعرضت محاصيلها لدمار تام، وانهار إجمالي 44 منزلا، فيما تعرض 178 منزلا لأضرار كبيرة، ما خلف خسائر اقتصادية مباشرة تبلغ 428 مليون يوان "حوالي 59.99 مليون دولار أمريكي"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنبأت الأرصاد الجوية الرسمية، باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء كثيرة من فوجيان، بينما سجلت ست محطات محلية للمراقبة أعلى معدلات يومية لهطول الأمطار منذ عام 1961.

وأصدرت مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة إنذارات لمواجهة الكوارث الثانوية المحتملة، مثل السيول الجبلية والانزلاقات الطينية والانهيارات الأرضية وتشبع الأراضي بالمياه في المناطق الحضرية والريفية بالمدن الساحلية والمناطق الشمالية، بما فيها بوتيان وفوتشو وتشيوانتشو ونينغده.