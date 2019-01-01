صلاح يتواجد في التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة ليستر سيتي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة ليستر سيتي وديا، في المباراة التي ستُقام اليوم الأحد على ملعب الوطني الأولمبي.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح، نجم الريدز بشكل أساسي، حيث جاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط: كيرتس جونز – بوبي كلارك – ماك أليستر

خط الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – داروين نونيز

جدير بالذكر أن ليفربول خاض وديتين قبل مباراة ليستر سيتي، حيث فاز في الأولى على فريق كارلشروهر بنتيجة 4/2، وتعادل في الثانية أمام جرويتر فورت بنتيجة 4/4.